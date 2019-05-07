Пожар на заводе в Лысьве: из горящего здания эвакуировали две сотни человек

Пожар на Лысьвенском заводе эмалированной посуды в Пермском крае обошелся без жертв. Более двухсот сотрудников завода были эвакуированы из горящего трехэтажного кирпичного административного здания предприятия. Пожару был присвоен третий номер сложности.

МЧС особо подчеркивает, что человеческих жертв удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений. Плановая проверка на предприятии, где возник пожар, проводилась в 2015 году. При этом был выявлен ряд нарушений, которые владельцами завода так и не были устранены. Это подтверждается данными повторной проверки, проведенной в декабре 2018 года. Материалы о нарушениях были направлены в суд, который постановил привлечь собственников завода к административной ответственности и оштрафовать.

Это, как подчеркнули в пермском главке МЧС России, оказалось недостаточно, чтобы заставить нерадивых руководителей задуматься о том, сколько людей могло бы погибнуть на пожаре.

У горящего административного здания завода обрушилась крыша, а огонь с него перекинулся на соседние постройки. Распространению огня способствовало то, что пожар распространялся по старой части здания с деревянными перекрытиями. Это затрудняло борьбу с огнем. Пожара можно было избежать, если бы владелец предприятия вовремя устранил выявленные нарушения.