Единая лига. Баскетболисты "Химок" повторно переиграли "Астану"

Баскетбольный клуб "Химки" на домашней арене вновь не оставил шансов соперникам из "Астаны". Подмосковная команда разгромила гостей со счетом 94:64 (21:14, 26:21, 26:15, 21:14). Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Алексей Швед. В его активе оказалось 19 очков.

Кроме того, он стал первым баскетболистом, набравшим в Единой лиге ВТБ 2500 баллов за карьеру, сообщает официальный Twitter турнира.

В составе "Астаны" больше всех очков набрал Стивен Холт. "Химки" повели в серии плей-офф до трех побед со счетом 2:0. Следующая игра состоится в Нур-Султане 10 мая.