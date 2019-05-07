В Тулузе преступник отпустил всех заложниц

Во Франции 17-летний подросток, захвативший четырех женщин в табачном магазине в пригороде Тулузы, отпустил всех заложниц.

Как передает телеканал "Россия 24", юный злоумышленник удерживал их несколько часов и требовал переговорщика.

Как сообщают в полиции, злоумышленник связал женщин, а после переговоров отпустил сначала 30-летнюю беременную заложницу, а затем остальных. Молодой человек называл себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

Никаких требований он не выдвинул, о его мотивах тоже ничего неизвестно. Власти считают, что речь не идет о терроризме и выдвигают версию о неудавшемся ограблении. Преступник ранее дважды выстрелил в сторону окруживших магазин полицейских.

В данное время он забаррикадировался в магазине в ожидании штурма. Место происшествия оцеплено в радиусе до полукилометра. Сигнала к атаке ожидают три отряда полицейского спецназа RAID.