Определилась четверка претендентов на звание лучшего тренера АПЛ

Английская премьер-лига назвала фамилии четырех претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в сезоне-2018/19. Имя победителя в данной номинации будет раскрыто 14 мая. Об этом сообщил официальный сайт АПЛ.

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм Хотспур") и Нуну Эспириту Санту ("Вулверхэмптон") вошли в число номинантов на почетную награду.

Ранее пресс-служба английской премьер-лиги опубликовала список, состоящий из семи футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока сезона.