Во Франции записали на уроки в школу 15 баранов

15 баранов записали в начальную школу на востоке Франции родители. Так в коммуне Кре-ан-Бельдон они попытались избежать школьной реформы и сокращения классов из-за снижения числа учащихся.

Родители школьников в департаменте справедливо заметили, что сокращение классов приведет к росту численности учеников на занятиях, а как следствие, плохо скажется на качестве образования. Чтобы этого не произошло, местный фермер привел в школу свою отару, сообщает РИА Новости.

В списки учебного заведения были официально внесены 15 ягнят. У животных даже были свидетельства о рождении.

Протестующих против урезания числа классов поддержал местный мэр Жан-Луи Маре. Он официально разрешил использовать часть школьного двора для проведения акции. За записью новых "учеников" в школу наблюдали все школьники и их родители.