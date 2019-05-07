Порошенко отправил в отставку главу Нацгвардии Украины

Президент Петр Порошенко уволил генерал-лейтенанта Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины.

Как передает ТАСС, об этом общественность узнала из соответствующего указа.

Вместо Аллерова, который возглавлял Нацгвардию с декабря 2015 года Порошенко назначил и.о. командующего 50-летнего генерал-лейтенанта Николая Балана, который до этого был заместителем главы службы.

Новый руководитель в 1992 окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, а с 2010 по 2014 год был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

По информации местных СМИ, Аллеров подал в отставку по семейным обстоятельствам.