Силы Хафтара обнародовали видео с захваченным португальским пилотом

Ливийская национальная армия, возглавляемая маршалом Хафтаром, обнародовала видеозапись со сбитым португальским пилотом, сообщает "Россия 24".

На видео мужчина в окровавленной одежде рассказывает, что является гражданином Португалии и что ему 29 лет. Он наемник, но на кого он работает, не уточняется.

По информации газеты The Independent, он управлял многоцелевым истребителем Mirage F1, разработанным французами в 1960-х годах.

Силы Хафтара неоднократно заявляли, что признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) использует иностранных наемников, в том числе пилотов из США, Португалии, Эквадора, Турции и Украины.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы армии Хафтара нанесли удары по позициям своих противников в Триполи. В результате был полностью уничтожен оперативный штаб ПНС (противники маршала Хафтара).

В начале апреля армия Хафтара сбила военный самолет на подлете к Триполи.