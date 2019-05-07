Росиянку Бутину не спешат перевозить из тюрьмы в Вирджинии

Россиянку Марию Бутину, приговоренную в США к 18 месяцам лишения свободы, пока не перевозят из тюрьмы Александрии (штат Вирджиния) в федеральную тюрьму. Когда это будет сделано, неизвестно.

Эми Бертш, представитель офиса шерифа Александрии, рассказала, что они не могут контролировать сроки перевода Бутиной, так как она федеральная заключенная. За ее перевод ответственны федеральные маршалы, сообщает РИА Новости. Однако они не дали никаких комментариев.

Суд вынес россиянке приговор в конце апреля текущего года. Бутину обвиняли в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство. Она пошла на сделку со следствием и избежала многолетнего заключения. Из присужденных ей 18 месяцев тюрьмы россиянка уже провела за решеткой девять.