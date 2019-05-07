Правоохранители ранее задерживали захватчика заложников под Тулузой

Молодой человек, который захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, уже не один раз попадал в поле зрения полиции. Его задерживали за акты насилия и воровство, в том числе на манифестациях движения "желтых жилетов". Такие данные прокурор Тулузы Доминик Альзеари сообщил в эфире телеканала BFM.

Как он уточнил, молодого человека не заносили в списки особо опасных преступников. При этом правоохранители знают его с отрицательной стороны в связи с делами о кражах, актами насилия (в том числе в отношении полицейских), а также с участием в манифестациях движения "желтых жилетов". Его неоднократно задерживали за участие в составе групп, которые совершали разрушения и насилие. И каждый раз за задержанием следовало уголовное разбирательство.

В доме 17-летнего захватчика заложников была найдена записка, которую он, как рассказал префект, писал в состоянии обеспокоенности и депрессии, в том числе в связи с его состоянием здоровья. В записке он заранее извинился и объяснил, что решился на соответствующий поступок, чтобы помочь "желтым жилетам" в борьбе с властью.

В настоящее время молодой человек находится в здании, а правоохранители продолжают с ним переговоры об условиях сдачи, передает ТАСС. Все четыре заложницы уже на свободе, с ними все хорошо.

Ранее СМИ сообщали, что в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний подросток, взяв в заложники четырех человек, забаррикадировался в табачном магазине. Он не выдвигал никаких конкретных требований, но заявил, что он является участником вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе. Находясь в магазине, преступник дважды выстрелил из пистолета, чтобы отошли полицейские, окружившие магазин.