Чудо на "Энфилде": "Ливерпуль" лишил "Барселону" финала Лиги чемпионов

В Англии на стадионе "Энфилд" завершилась ответная встреча полуфинального раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной". Хозяева поля сенсационно обыграли испанцев со счетом 4:0 и пробились по сумме двух игр в финал турнира.

Команда Юргена Клоппа, вышедшая на матч против "сине-гранатовых" без своих лидеров Мохаммеда Салаха и Роберто Фирмино, уже на 7-й минуте пробила Марка-Андре тер Штегена. За "красных" отличился Дивок Ориги, первым успевшим на добивание. Ближе к середине первого тайма гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот, проведя несколько опасных атак.

Сразу же после перерыва футболисты "Ливерпуля" вновь завладели территориальным преимуществом. Давление на ворота тен Штегена завершилось дублем Жоржиньо Вейналдума, и уже к 56-й минуте матча команда Юргена Клоппа вела 3:0, отыграв три пропущенных мяча в Барселоне.

А на 79-й минуте Дивок Ориги после розыгрыша углового в четвертый раз пробил тен Штегена. Этот гол вывел "Ливерпуль" в финал Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче полуфинала "Барселона" дома разгромила "красных" со счетом 3:0.