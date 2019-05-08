СЖР: полиция Франции не отвечает за нападения на журналистов

Франция показала, что ее полиция не отвечает за нападение на журналистов. Об этом заявил председатель союза журналистов России Владимир Соловьев. Так он прокомментировал факт избиения репортера РИА Новости Виктории Ивановой.

Французский полицейский атаковал Викторию на митинге в Париже, хотя у нее были опознавательные знаки журналиста, сама она жандармам не мешала и не нападала на них. У девушки диагностировали сотрясение мозга.

Союз журналистов России уже обратился в Международную федерацию журналистов. Планируется сделать это снова, чтобы расследование продолжили. Пока же Соловьев выразил сожаление в связи с тем, что никакого ответа от Франции не поступило.