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День Победы 44 минуты назад

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8 мая 201901:05

Генеральная репетиция парада Победы: новые участники и новинки техники

Генеральная репетиция парада Победы прошла во вторник, 7 мая, на Красной площади. В подготовке к главному смотру Вооруженных сил страны приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц военной техники, 74 самолета и вертолета – по числу лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые по главной площади столицы промаршировали студенты Университета МВД, кадеты корпуса Следственного комитета и девушки из Академии воздушно-космических сил. Всего в тренировке были задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих, передает телеканал "Россия 24".

Еще одна новинка этого года – кабриолет российского производства Aurus. Эту модификацию автомобиля представительского класса разработали специально для использования на военных парадах.

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