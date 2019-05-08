Генеральная репетиция парада Победы: новые участники и новинки техники

Генеральная репетиция парада Победы прошла во вторник, 7 мая, на Красной площади. В подготовке к главному смотру Вооруженных сил страны приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц военной техники, 74 самолета и вертолета – по числу лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые по главной площади столицы промаршировали студенты Университета МВД, кадеты корпуса Следственного комитета и девушки из Академии воздушно-космических сил. Всего в тренировке были задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих, передает телеканал "Россия 24".

Еще одна новинка этого года – кабриолет российского производства Aurus. Эту модификацию автомобиля представительского класса разработали специально для использования на военных парадах.