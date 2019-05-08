Подросток, захвативший заложников в магазине под Тулузой, задержан

Во Франции 17-летний подросток, захвативший четырех женщин в табачном магазине в пригороде Тулузы, отпустил всех заложниц. Он удерживал их несколько часов и требовал переговорщика.

Как сообщают в полиции, злоумышленник связал их, после переговоров отпустил сначала одну заложницу, а затем — остальных.

Молодой человек называл себя участником вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Никаких требований он не выдвинул, о его мотивах тоже ничего неизвестно. Власти считают, что речь не идет о терроризме, и выдвигают версию о неудавшемся ограблении, сообщает "Россия 24".

Ранее СМИ сообщали, что молодой человек, который захватил заложников в табачном магазине в пригороде Тулузы, уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его задерживали за воровство и акты насилия. Но в списки опасных преступников он не был внесен, напоминает ТАСС.