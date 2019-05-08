Прохожие спасли девушку из горящего дома в Сочи

Сильный пожар уничтожил большую часть двухэтажного дома в Сочи, внутри которого оказалась заперта девушка. От неминуемой гибели ее спасли прохожие, в то время как пожарные бросили все силы на борьбу с огнем.

Деревянный дом на Кубанской улице вспыхнул около половины восьмого утра 7 мая, за считанные минуты пламя охватило весь второй этаж и крышу здания. Владелица одной из квартир попала в огненную ловушку — все пути отступления заволокло дымом. Девушка бросилась к маленькому глухому окну, чтобы привлечь внимание прибывших на место пожарных.

Первыми, однако, задыхающуюся жительницу заметили прохожие, двое мужчин бросились на помощь и голыми руками вырвали пластиковую конструкцию, после чего вытащили девушку наружу. Несмотря на ее просьбы отыскать спрятавшегося в доме кота, никто из спасателей не рискнул соваться в помещение.

Пожар, чья площадь превысила 300 квадратных метров, потушили за 40 минут, но дом серьезно пострадал, а четыре семьи лишились крова и всех вещей. По счастливой случайности, никто не пострадал, но судьба кота остается неизвестной.