Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

Украинский боксер Александр Усик травмировался перед поединком с камерунцем Карлосом Такамом. Дебютный бой украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая на арене MGM National Harbor в Мэриленде.

О травме Усика сообщил в своем Twitter глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн в своем Twitter. Он написал, что из-за травмы бицепса украинский боксер вынужден будет перенести бой с Такамом на неопределенное время.

Напомним, что ранее Усик лишился чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), отказавшись встречаться на ринге с россиянином Денисом Лебедевым. Отказ от боя он объяснил переходом в другую весовую категорию.