Торговые противоречия с Россией обошлись Украине в 11,5 млрд долларов

Минус 11,5 миллиарда долларов. Во столько оценили торговые противоречия между Украиной и Россией за последнее время. По итогам шести лет убытки Киева из-за падения объемов взаимной торговли оказались в 13 раз больше, чем у Москвы. Данные озвучил глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины. Стоит ли ждать перемен?

Торговые разногласия между Россией и Украиной не идут на пользу никому. Но, если сравнивать убытки, получается, что Киев теряет в 13 раз больше, чем Москва. Несчастливую цифру озвучил глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины.

Если верить представленным данным, объем взаимной торговли сократился с 2013 года на 11,5 миллиарда долларов. И это еще без учета российского газа, который Украина закупает реверсом через Европу по завышенным ценам. Для России сумма в 11,5 миллиарда долларов — это меньше 0,8 процента ВВП. А для Украины — ни много ни мало 10 процентов, то есть разница действительно примерно в 13 раз.

Если говорить о потерях Киева в целом, то здесь стоит взглянуть на данные Национального банка Украины за 2017 год. Ущерб из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в 15 миллиардов долларов. Общие убытки от экономического и банковского кризиса в стране составили 38 процентов ВВП.

Целые отрасли украинской экономики приходят в упадок. Одна из главных причин — сокращение торговли с большим соседом.

Кризис в торговых отношениях нарастал постепенно. В 2015 году правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией и об эмбарго на отдельные товары. В ответ Москва ввела ограничения на украинскую продукцию, в том числе на свинину, овощи, сыры, молоко. В апреле этого года под запретом оказались поставки нефти на Украину. А если посмотреть данные ФТС за 2018 год, то на минеральные продукты, в том числе нефть, приходилось 49 процентов всего российского экспорта в страну. Таким образом, год от года товарооборот постоянно сокращается.

И все же повод для оптимизма есть. Несмотря на взаимные ограничения, в 2018 году динамика в торговле оказалась положительной. Экспорт товаров и услуг из России на Украину увеличился на 17 процентов за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 7 миллиардов 400 миллионов долларов. В Киеве, несмотря на жесткую риторику последних лет, вынуждены признать, что Россия остается главным торговым партнером Украины.

Стоит ли ждать улучшений в торговле в этом году? В том числе в связи со сменой политической власти на Украине? На этот вопрос, по мнению большинства аналитиков, отвечать еще слишком рано.