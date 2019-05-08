На Сицилии можно купить дом за один евро

В маленьком городке Муссомели на юге Сицилии можно купить дом за один евро – то есть в два раза дешевле, чем стоит чашечка кофе. На продажу выставлено 100 домов, в ближайшее время к ним добавят еще 400. На тех домах, которые продаются, власти города вывесили специальные таблички, пишет The Sun.

Население городка – 11 тысяч человек. В нем есть средневековый замок, древние церкви. Кроме того он, как и все городки региона, славится кулинарными изысками.

Единственное условие – покупатели в течение года после покупки должны отремонтировать свой дом. Стоимость ремонта составит примерно 570 долларов за квадратный метр. Административные сборы составят от 4000 до 6450 долларов.

В ремонте готовы оказать помощь местные архитекторы и инженеры, но покупатель может собрать и собственную бригаду.

Маленькие итальянские поселения делают все, чтобы удержать жителей. Многие люди уезжают в большие города.