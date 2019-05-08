Тренер "Ливерпуля" Клопп: не знаю, как ребята это сделали

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог сдержать эмоций после победы в ответной встрече полуфинального раунда Лиги чемпионов против испанской "Барселоны". Он даже использовал ненормативную лексику, чтобы выразить восхищение своими футболистами.

"Это просто ошеломляюще. В моей карьере было много матчей, но таких, как сегодня, пожалуй, не вспомню. Выиграть у такой команды тяжело, а с сухим счетом практически невозможно. Я не знаю, как ребята это сделали", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

"Сейчас достаточно поздно, и, наверное, дети уже спят. Поэтому я скажу, что мои футболисты – это … титаны. Можете меня оштрафовать, но я не местный и у меня нет слов получше", – добавил немецкий специалист.

Напомним, что "Ливерпуль", проиграв первую встречу в Барселоне со счетом 0:3, в ответном матче забил четыре безответных мяча и по сумме двух игр вышел в финал Лиги чемпионов.