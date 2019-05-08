Вашингтон направит к берегам Венесуэлы корабль ВМС США

США намерены отправить к берегам Венесуэлы госпитальный корабль ВМС Comfort. Об этом рассказал на конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс. Он уточнил, что миссия корабля – оказание медицинской помощи нуждающимся.

Корабль войдет в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки в июне, передает РИА Новости.

В своем выступлении Пенс также призвал Мадуро уйти в отставку, назвав его диктатором, не имеющем права на власть. Он сообщил, что США снимают санкции с Мануэля Кристофера Фигеры – генерала, поддержавшего ранее Хуана Гуайдо. Одновременно подготавливаются санкции против всех 25 судей Верховного суда Венесуэлы. Пенс считает, что суд – лишь "политический инструмент режима", подрывающий собственный мандат.

Пенс напомнил, что США рассматривают "все варианты действий" против боливарианской республики.