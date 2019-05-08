Актриса Самбурская со скандалом уволилась из Театра на Малой Бронной

Актриса Настасья Самбурская, не завершая сезона, со скандалом уволилась из Московского драмтеатра на Малой Бронной. Она уверяет, что во всем виноват режиссер Антон Яковлев, который, не предупреждая ее, вывел ее из состава до окончания театрального сезона. “Это свинство”, — заявила Самбурская на странице в Instagram. Она уверяет, что не хочет больше "заходить в стены театра". Ранее Самбурская, по ее словам, предупреждала руководство театра о желании уволиться, передает РИА Новости.

Настасья Самбурская принесла извинения зрителям и попросила их сдать купленные билеты на ее спектакли.

Актриса окончила ГИТИС и была приглашена в труппу Театра на Малой Бронной. Там она сыграла в пяти спектаклях – "Макбет", "Салемские ведьмы", "Почтигород", "Кроличья нора", "Формалин". В 2088 году начала карьеру киноактрисы, снявшись в сериале "Обручальное кольцо".