Мать Максима Моисеева, погибшего бортпроводника SSJ-100, рассказала об отваге своего сына

Юлия Карева, мать погибшего в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева, рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в 15-летнем возрасте он совершил геройский поступок.

Юлия отметила, что Максим был очень добрым и отзывчивым, никогда никого не обижал и всегда помогал людям. В нем присутствовали порядочность, отважность и смелость.

С детства Максим Моисеев мечтал стать пилотом, но не поступил в военное училище. Позднее он стал студентом Академии водного транспорта, но отучился там лишь год.

Затем Максим решил пойти служить в армию, чтобы впоследствии поступить в летный институт. После демобилизации он перевелся в университет в Санкт-Петербурге и устроился работать бортпроводником. Он успел проработать год и один месяц.

Как рассказала женщина, после катастрофы SSJ-100 они с мужем пытались найти сына в больницах и узнали о том, что Максим погиб, утром следующего дня.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево, где совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Во время посадки у него загорелись двигатели и подломились стойки шасси, напоминает РИА Новости.

По информации Следственного комитета РФ, в результате авиакатастрофы из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Бортпроводник Максим Моисеев пытался открыть заднюю дверь самолета, а когда ему это не удалось, он продолжать спасать пассажиров лайнера из огня, пока сам не потерял сознание.