Тема:

Катастрофа в Шереметьеве 23 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
8 мая 201903:06

Мать Максима Моисеева, погибшего бортпроводника SSJ-100, рассказала об отваге своего сына

ВКонтакте

Юлия Карева, мать погибшего в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева, рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в 15-летнем возрасте он совершил геройский поступок.

Юлия отметила, что Максим был очень добрым и отзывчивым, никогда никого не обижал и всегда помогал людям. В нем присутствовали порядочность, отважность и смелость.

С детства Максим Моисеев мечтал стать пилотом, но не поступил в военное училище. Позднее он стал студентом Академии водного транспорта, но отучился там лишь год.

Затем Максим решил пойти служить в армию, чтобы впоследствии поступить в летный институт. После демобилизации он перевелся в университет в Санкт-Петербурге и устроился работать бортпроводником. Он успел проработать год и один месяц.

Как рассказала женщина, после катастрофы SSJ-100 они с мужем пытались найти сына в больницах и узнали о том, что Максим погиб, утром следующего дня.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево, где совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Во время посадки у него загорелись двигатели и подломились стойки шасси, напоминает РИА Новости.

По информации Следственного комитета РФ, в результате авиакатастрофы из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Бортпроводник Максим Моисеев пытался открыть заднюю дверь самолета, а когда ему это не удалось, он продолжать спасать пассажиров лайнера из огня, пока сам не потерял сознание.

Ранее по теме

Сейчас

01:30

Подросток, захвативший заложников в магазине под Тулузой, задержан

23:48

Премьеру "Аватара" перенесли на год

22:40

В Тулузе преступник отпустил всех заложниц

21:33

Бегунья Савина получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга

18:39

Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

18:34

В табачной лавке под Тулузой захвачены заложники

16:56

Минтранс предлагает наградить бортпроводников сгоревшего "Суперджета"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Переговоры пилотов пролили свет на катастрофу самолета "Аэрофлота"

Переговоры пилотов пролили свет на катастрофу самолета "Аэрофлота"

5 часов назад
Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

1 час назад
Подросток, захвативший заложников в магазине под Тулузой, задержан

Подросток, захвативший заложников в магазине под Тулузой, задержан

1 час назад
Чудо на "Энфилде": "Ливерпуль" лишил "Барселону" финала Лиги чемпионов

Чудо на "Энфилде": "Ливерпуль" лишил "Барселону" финала Лиги чемпионов

3 часа назад
Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго "Аватара"

Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго "Аватара"

3 часа назад

Трансляции

10:30

Брифинг Марии Захаровой
11:00

Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище
13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана
15:00

Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Все трансляции
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

12 часов назад
Росиянку Бутину не спешат перевозить из тюрьмы в Вирджинии

Росиянку Бутину не спешат перевозить из тюрьмы в Вирджинии

4 часа назад
Передача власти на Украине: Рада затягивает период безвластия и безволия

Передача власти на Украине: Рада затягивает период безвластия и безволия

6 часов назад
Рынок акций США показал худшую динамику с начала года после угроз Трампа в отношении Китая

Рынок акций США показал худшую динамику с начала года после угроз Трампа в отношении Китая

2 часа назад
Разговор без протокола: Помпео отменил встречу с Меркель в Берлине, но поедет в Сочи к Путину

Разговор без протокола: Помпео отменил встречу с Меркель в Берлине, но поедет в Сочи к Путину

6 часов назад
Немцы хотели уйти из Крыма под прикрытием живого щита: рассекречены документы Минобороны

Немцы хотели уйти из Крыма под прикрытием живого щита: рассекречены документы Минобороны

6 часов назад
Нефтепровод "Дружба" загрязнили с целью скрыть кражу топлива на миллион

Нефтепровод "Дружба" загрязнили с целью скрыть кражу топлива на миллион

7 часов назад
"Красная машина" побывала в расположении "Русских витязей" и "Стрижей"

"Красная машина" побывала в расположении "Русских витязей" и "Стрижей"

5 часов назад
Вышинский оставлен под стражей до 22 июля

Вышинский оставлен под стражей до 22 июля

7 часов назад
Робот-полицейский - теперь уже не фантастика, а реальность! (видео)

Робот-полицейский - теперь уже не фантастика, а реальность! (видео)

13 часов назад
Ко Дню Победы в "Зарядье" прозвучит музыка Таривердиева

Ко Дню Победы в "Зарядье" прозвучит музыка Таривердиева

14 часов назад
День Победы начнется на "России" с большого кино

День Победы начнется на "России" с большого кино

06.05.2019 18:00
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
Тренер "Ливерпуля" Клопп: не знаю, как ребята это сделали

Тренер "Ливерпуля" Клопп: не знаю, как ребята это сделали

1 час назад
На Сицилии можно купить дом за один евро

На Сицилии можно купить дом за один евро

2 часа назад
Генеральная репетиция парада Победы: новые участники и новинки техники

Генеральная репетиция парада Победы: новые участники и новинки техники

2 часа назад
Могерини о Венесуэле: в случае применения военной силы победителей не будет

Могерини о Венесуэле: в случае применения военной силы победителей не будет

2 часа назад
Google показала бюджетные "пиксельфоны": Pixel 3A и Pixel 3A XL

Google показала бюджетные "пиксельфоны": Pixel 3A и Pixel 3A XL

5 часов назад
Экстремальные заносы на Moscow Racewaу. Фотолента

Экстремальные заносы на Moscow Racewaу. Фотолента

8 часов назад
В 2020-м россиянам светит по восемь дней праздников на Новый год и майские

В 2020-м россиянам светит по восемь дней праздников на Новый год и майские

8 часов назад
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

8 часов назад
Геймеры воссоздали главную битву из "Игры престолов"

Геймеры воссоздали главную битву из "Игры престолов"

9 часов назад
Выживший пассажир рассказал о последних секундах на борту сгоревшего SSJ-100

Выживший пассажир рассказал о последних секундах на борту сгоревшего SSJ-100

10 часов назад
Появилось первое изображение обновленной Skoda Superb

Появилось первое изображение обновленной Skoda Superb

12 часов назад
Российская армия вооружается бесшумными минометами

Российская армия вооружается бесшумными минометами

12 часов назад
В Россию везут очень крутой Porsche за 21 млн рублей!

В Россию везут очень крутой Porsche за 21 млн рублей!

14 часов назад
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC встал на серийный конвейер

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC встал на серийный конвейер

16 часов назад
Израильские учёные нашли способ вырастить эмбрион из клеток кожи

Израильские учёные нашли способ вырастить эмбрион из клеток кожи

16 часов назад
Чуть получше, чем Зарядье: каким будет новый парк в Петербурге

Чуть получше, чем Зарядье: каким будет новый парк в Петербурге

17 часов назад
7 технологий, подсмотренных у природы

7 технологий, подсмотренных у природы

17 часов назад
Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

Топ-5 самых дорогих туристических направлений России на майские праздники

06.05.2019 07:11
День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

06.05.2019 17:10