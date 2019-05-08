Мини-футбол. Клуб КПРФ вышел в полуфинал чемпионата России

Московский клуб КПРФ добился третьей победы в четвертьфинальном противостоянии с новосибирским "Сибиряком" и вышел в следующий раунд плей-офф. Третья игра завершилась в пользу "коммунистов" со счетом 7:2. Соперник КПРФ проиграл серию всухую.

Остальные результаты дня: "Норильский Никель" – "Тюмень" – 4:5 (счет в серии 1:2), "Динамо-Самара" – "Синара" (Екатеринбург) – 3:2, (счет в серии 1:2), "Новая Генерация" (Сыктывкар) – "Газпром-Югра" (Югорск) – 2:1, (счет в серии 2:1).