В результате стрельбы в школе в Колорадо погиб один человек

В результате стрельбы, произошедшей в школе в американском штате Колорадо, погиб один учащийся. Об этом сообщил телеканал Denver7 News.

Ранее шериф округа Дуглас Тони Сперлок сообщил о семи или восьми пострадавших при стрельбе в школе STEM, расположенной в районе Highlands Ranch. Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых в стрельбе.

По предварительным данным, оба задержанных – учащиеся данного учебного заведения. В настоящее время на месте случившегося все еще проводится расследование, передает РИА Новости.

Как заявил шериф округа Дуглас, подозреваемые вошли в здание школы и в двух разных местах начали стрелять в учащихся.