Тренер "Химок" Куртинайтис: рад, что ребята борются все сорок минут

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Римас Куртинайтис прокомментировал действия своей команды во второй игре серии плей-офф Единой лиги ВТБ против казахстанской "Астаны". Литовский специалист признался, что в настоящий момент доволен игрой своих подопечных.

"Я доволен тем, как команда сейчас играет. Рад за игроков, ведь тренеру всегда приятно, когда ребята борются все сорок минут, независимо от результата. Рад победе и особенно тому, в каком стиле мы выиграли", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт "Химок".

Напомним, что подмосковный клуб во втором мачте плей-офф обыграл дома "Астану" со счетом 94:64. В серии до трех побед команда Куртинайтиса ведет 2:0.