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8 мая 201904:43

Андрей Мерзликин: я незаконно пересек государственную границу Украины

Российский актер Андрей Мерзликин, которому власти Украины запретили въезд на территорию страны, сообщил, что пересек государственную границу Украины в поле. Об этом артист написал на своей странице в Instagram и разместил соответствующее видео.

Мерзликин, приехавший в Молдавию, рассказал, что решил воспользоваться моментом и забежал на рапсовое поле, находящееся, по его словам, на территории Украины.

На кадрах при этом не видно обозначений государственной границы, сообщает РИА Новости.

В августе 2015 года министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей культуры, в том числе российских, создающих угрозу национальной безопасности. В список попали Валерия, Юлия Чечерина, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин. Список постоянно расширяется.

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