56-летний японец хотел убить юного принца Хисахито самодельным копьем из аниме

56-летний мужчина сделал из палки и ножей имитацию копья из культового фантастического аниме "Евангелион", проник с ним в токийскую школу и оставил на парте 12-летнего принца Хисахито. После того, как его задержали, преступник признался, что хотел ударить мальчика своим самодельным оружием.

Злоумышленник недоволен системой японского императорского дома и законами наследования престола, передает РИА Новости.

Он прибыл в Токио из провинции, купил каску и спецодежду и проник в школу под видом рабочего. Его "копье" представляло собой 60-сантиметровую алюминиевую палку с двумя привязанными к ней ножами. Оружие напоминало двузубые вилы и было выкрашено розовой краской, из-за чего наблюдатели сделали вывод, что мужчина пытался смастерить "копье Лонгина" из мультфильма "Евангелион". Преступник положил оружие на парту, но, к счастью, не стал нападать на принца.

Хисахито – член японской императорской семьи. Является единственным сыном принца Акисино и вторым в порядке наследования трона.