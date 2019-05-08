Депутат Госдумы: украинские МиГ-29, оставшиеся в Крыму, дешевле сдать на металлолом

Около десятка истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые остались в Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы. Об этом СМИ рассказал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова остались порядка десяти истребителей МиГ-29 и несколько десятков украинских кораблей, которые находились на авиабазе Бельбек. Оставшуюся на полуострове украинскую боевую технику не обслуживали и не ремонтировали с 2014 года. Военнослужащие РФ лишь охраняют технику и обеспечивают ее пожаробезопасность.

Как отметил Белик, истребители МиГ-29 ВВУ Украины на территории авиабазы Бельбек пришли в полную негодность и представляют собой жалкое зрелище. Ведь они стоят на площадках у моря, в течение пяти лет им не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали двигатели и электроприборы.

Депутат добавил, что истребители напоминают хромых уток, а не ястребов. Стойки шасси и колеса у них пришли в негодность. И дешевле сдать эти самолеты на металлолом, чем ремонтировать.

При этом Белик подчеркнул, что невозможно использовать украинские истребители в качестве доноров для ремонта российских самолетов, сообщает РИА Новости.