9 мая Парад Победы в Сирии начнется одновременно с московским

В Сирии полным ходом идет подготовка к военному параду в честь Дня Победы. Репетиции проходят на базе Хмеймим. По взлетной полосе пройдет около тысячи военных, передает телеканал "Россия 24".

В одном ряду с российскими военнослужащими пойдут и их сирийские коллеги. Торжественный марш начнется в 10 утра одновременно с Парадом Победы в Москве.