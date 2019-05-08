В Воронежской области перезахоронили останки 96 красноармейцев

Останки почти ста красноармейцев перезахоронили в Воронежской области. Трех из них удалось опознать. Таковы результаты работы сразу трех поисковых объединений региона.

Воины обрели последний покой в братской могиле села Чистая поляна. У одного из опознанных красноармейцев уже нашлись родственники — им передадут личные вещи бойца. До войны сержант Иван Шапошников был председателем села на Ставрополье.

Эта братская могила — самая большая в Рамонском районе, сообщает телеканал "Россия 24". В ней перезахоронили уже более двух тысяч бойцов.