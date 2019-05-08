Кубок Либертадорес. "Ривер Плейт" вырвал ничью у "Интернасьонала"

В рамках шестого тура групповой стадии Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" принимал на своем стадионе бразильский "Интернасьонал". Матч получился результативным и закончился вничью – 2:2. Хозяева поля сумели спастись от поражения в компенсированное время.

За аргентинский клуб отличились Эсекиэль Паласиос и Лукас Пратто. У бразильцев дублем отметился Рафаэл Собис.

В группе А лидирует "Интернасьонал", набравший 14 очков после шести встреч. Действующий чемпион турнира "Ривер Плейт" идет на втором месте с 10 баллами.