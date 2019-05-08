За сутки в России ликвидировано 250 лесных пожаров

За прошедшие сутки в российских регионах ликвидированы около 250 лесных пожаров на площади почти 40 тысяч гектаров. По данным Авиалесоохраны, самые крупные очаги зарегистрированы в Забайкальском крае, в Амурской, Иркутской и Курганской областях.

Пожары также зафиксированы в Красноярском крае, в Бурятии, на территории Республики Тыва, Республики Башкортостан, в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Томской областях, в Пермском крае и Хакасии.

С огнем борются в общей сложности более 6 тысяч человек, передает телеканал "Россия 24". Задействовано полторы тысячи единиц техники. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.