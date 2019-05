К отдыхающим в бассейн нырнул аллигатор. Видео

Отдых посетителей курорта в Южной Каролине испортил незваный гость. Большой аллигатор нырнул к туристам в бассейн. Никто не пострадал, передает телеканал "Россия 24". Рептилию поймали при помощи специально сачка. Гости за этой картиной наблюдали, держась на расстоянии.

Everybody out of the pool: Vacationers at a resort in South Carolina watch from a safe distance as workers remove an unwelcome guest from the water. https://t.co/jFkbkYF3Lz pic.twitter.com/tcx0lqjSZo