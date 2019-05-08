Суд в Москве сегодня огласит приговор Кокорину, Мамаеву и их соучастникам

Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также другим соучастникам — брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому.

Они, по версии следствия, избили двух человек. Все подсудимые признали свою вину частично, напоминает телеканал "Россия 24".

Заседание начнется в 14 часов по московскому времени. Прокурор запросила для обвиняемых до полутора лет колонии. Адвокаты во время прений сторон настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы.