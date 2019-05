Помпео раскрыл подробности своего внезапного визита в Ирак

Американский госсекретарь Майк Помпео провел переговоры с руководством Ирака. В Багдад Помпео прибыл ночью, отменив визит в Германию и встречу с Ангелой Меркель. Как сообщили журналистам американские дипломаты, такая срочность была связана с нарастающей угрозой со стороны Ирана.

Ранее аналогичное объяснение использовали для отправки в регион американского авианосца USS Abraham Lincoln и тактической группы бомбардировщиков. При этом Майк Помпео решил лично напомнить властям Ирака о необходимости обеспечивать безопасность находящимся в стране американцам.

Visited Iraq & met with PM @AdilAbdAlMahdi & Pres. @BarhamSalih to reinforce our friendship & to underline the need for Iraq to protect diplomatic facilities & Coalition personnel. U.S. & @Coalition troops are helping the Iraqi Security Forces ensure that ISIS remains defeated. pic.twitter.com/XTkY4APOpz