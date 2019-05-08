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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 36 минут назад

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8 мая 201907:44

Помпео раскрыл подробности своего внезапного визита в Ирак

Американский госсекретарь Майк Помпео провел переговоры с руководством Ирака. В Багдад Помпео прибыл ночью, отменив визит в Германию и встречу с Ангелой Меркель. Как сообщили журналистам американские дипломаты, такая срочность была связана с нарастающей угрозой со стороны Ирана.

Ранее аналогичное объяснение использовали для отправки в регион американского авианосца USS Abraham Lincoln и тактической группы бомбардировщиков. При этом Майк Помпео решил лично напомнить властям Ирака о необходимости обеспечивать безопасность находящимся в стране американцам.

"Я посетил Ирак, встретился с премьер-министром Адилем Абдул-Махди и президентом Бархамом Салехом, чтобы укрепить нашу дружбу и подчеркнуть необходимость того, чтобы Ирак защищал дипломатические объекты и персонал коалиции", — приводит слова госсекретаря США телеканал "Россия 24".

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