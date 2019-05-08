В Алтайском крае сошла лавина, погибли 7 туристов из Новосибирска

7 человек погибли после схода лавины в Алтайском крае, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на МЧС региона. По информации ведомства, это была группа туристов-альпинистов из Новосибирска.

ЧП случилось 6 мая, однако сообщить о трагедии пострадавшие не могли: в горах не было связи. На место уже вылетел вертолет для поисково-спасательной операции.