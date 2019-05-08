Хоккеисты США переиграли сборную Германии в контрольном матче

Накануне старта чемпионат мира по хоккею, который начнется 10 мая в Словакии, ведущие сборные проводят последние контрольные матчи. Накануне сборная США играла против серебряных призеров Олимпиады-2018 из Германии и победила со счетом 5:2.

Другие "бумажные" фавориты предстоящего первенства мира из команды Канады встречались с соперниками из Австрии и пропустили 5 шайб. Но забили "кленовые листья" семь голов, так что победа была на их стороне – 7:5. Хозяева чемпионата мира из сборной Словакии в овертайме переиграли команду Норвегии – 3:2.