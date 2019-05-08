Артем Дзюба: Юрген Клопп – лучший тренер в мире

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил испанскую "Барселону" (4:0) и вышел в финал турнира. Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба назвал наставника "красных" Юргена Клоппа лучшим тренером в мире.

"Браво Ливерпак. Величайший матч. Клопп – лучший тренер в мире. Даже дети не спят", – написал Дзюба в социальной сети Instagram.

Напомним, в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем матча "Аякс" – "Тоттенхэм" (1:0 – после первой игры). Финал турнира состоится 1 июня и пройдет на поле стадиона "Метрополитано" в Мадриде.