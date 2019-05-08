Голкипер "Спартака" Артем Ребров вернулся к занятиям на поле

В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" на поле "Открытие Арены" в Москве примет "Уфу". Футболисты столичной команды с теоретического занятия под руководством Олега Кононова начали подготовку к предстоящему противостоянию.

После теории "красно-белые" на одном из тренировочных полей около «Открытие Арены» провели интенсивную тренировку.

Нападающий Луис Адриано, пропустивший последние игры из-за травмы колена, принял участие в разминке вместе с партнерами, после чего работал индивидуально. Как сообщает пресс-служба "Спартака", полузащитнику Александру Ломовицкому предоставлено несколько дней отдыха в связи с сотрясением мозга, полученным в матче против «Урала».

📸 Готовимся к «Уфе». Ребров еще ближе к возвращению в строй



После двух выходных:



⚽️ команда провела интенсивную тренировку

💪 Луис Адриано тренировался индивидуально

🧤Артем Ребров вернулся к занятиям на поле



Подробнее: https://t.co/Gm1iU2jICW#Спартак #СпартакУфа pic.twitter.com/0fk18aH013 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 мая 2019 г.

К новому этапу восстановления приступил голкипер Артем Ребров: сегодня он выполнял на поле специфические вратарские упражнения. Напомним: в январе Ребров перенес операцию на плечевом суставе.