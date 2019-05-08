"Волонтеры Победы" со всего мира съехались в Тулу

В первом слете координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы примут участие 250 добровольцев из сорока пяти стран мира. Специалисты, главы добровольческих организаций и активисты съехались в Тулу для обмена опытом. Всего на конкурс подали более 5 тысяч заявок. Инициатором форума выступило всероссийское движение "Волонтеры Победы", сообщает ГТРК "Тула".

Иностранные волонтеры в этом году впервые выступят в качестве соорганизаторов праздничных мероприятий. После этого они запустят проект "Международной команды" уже в своих странах.

Кроме того, для ребят подготовили образовательную программу. Она будет включать в себя отбор наиболее перспективных кандидатов на должность координатора команды волонтеров для каждой из стран-участниц, а также мероприятия, направленные на разработку новых патриотических проектов.

"Сейчас очень важно помогать ветеранам. Их становится все меньше", — отметил участник из Конго Мишель Дюк.

"Моя цель — изучить лучшие практики и технику проведения подобных программ, обменяться опытом, и создать обширную сеть наших соотечественников за рубежом", – рассказал волонтер из Австралии Сергей Симонов.

"После возвращения, мы будем организовывать различные мероприятия у себя дома", – поделился доброволец из Македонии Дарко Тодоровски.