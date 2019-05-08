На Сахалине прохожие поймали упавшего с четвертого этажа ребенка

Жители села на Сахалине поймали ребенка, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Спасательную операцию сняли на видео.

Инцидент произошел около девяти часов вечера по местному времени 7 мая в селе Соловьевка Корсаковского района. Проходившие мимо дома №271 мужчины услышали крики ребенка, который выпал из окна, но удержался руками за подоконник, а ногами оперся на небольшой выступ. Очевидцы бросились в подъезд, но дверь в квартиру им никто не открыл, а самостоятельно залезть обратно мальчик не мог.

Прохожие быстро нашли и растянули одеяло под окном, но им пришлось долго подбирать слова, чтобы уговорить ребенка разжать руки и прыгнуть вниз. Несколько мужчин даже поднялись в квартиру на пятом этаже и попытались оттуда прийти на помощь мальчику, но в этот момент от усталости его пальцы разжались. Ребенка поймали, он не пострадал.

Местная жительница рассказала изданию Sakh.com, что мать мальчика часто видели нетрезвой, а юный сахалинец, судя по всему, хотел сбежать из дома, а потому и очутился за окном.

Инцидентом уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.