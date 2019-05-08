"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

14 мая в Центральном доме актера им. А.А.Яблочкиной состоится премьера документального фильма "Из круглого в квадратное через Эверест" о "Театриуме на Серпуховке".

Картину задумал и снял режиссер Андрей Райкин, который долгие годы дружит с театром и прекрасно знаком не только с его спектаклями, но и с конструкцией его жизни. "Из круглого в квадратное через Эверест" — это документальный фильм обо всем, что скрыто от глаз зрителей. Это взгляд на "Театриум" изнутри. Худрук Тереза Дурова рассказывает о себе и о том, как создавался театр. А на примере спектакля "Японская сказка. Меч самурая" в фильме показан весь процесс создания спектакля — от репетиций до премьеры. Особое внимание уделено детям — и актерам, и зрителям.

На премьере выступят режиссер Андрей Райкин, художественный руководитель "Театриума", народная артистка России Тереза Дурова и актеры театра.