У подпольного ювелира из Красноярска нашли 13 тысяч изумрудов и алмазов

Почти 13 тысяч изумрудов, алмазов, рубинов и сапфиров, а также готовое к плавке золото и серебро обнаружили оперативники в квартире бывшего директора ювелирного магазина в Красноярске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Локальную сокровищницу сняли на видео.

В частном доме 59-летнего мужчины располагалась целая ювелирная мастерская, оборудованная печами для обжига и плавления драгметаллов. Предполагаемый злоумышленник отказался отдавать ключи следователям, заявив, что давно их потерял, так что путь в кустарную мастерскую бойцам СОБРа пришлось прокладывать с помощью кувалд.

Стоимость изъятых камней оценили в 2,5 миллиона рублей. Их владельцу грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот природных драгоценных камней и металлов.