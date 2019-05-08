У подпольного ювелира из Красноярска нашли 13 тысяч изумрудов и алмазов
Почти 13 тысяч изумрудов, алмазов, рубинов и сапфиров, а также готовое к плавке золото и серебро обнаружили оперативники в квартире бывшего директора ювелирного магазина в Красноярске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Локальную сокровищницу сняли на видео.
В частном доме 59-летнего мужчины располагалась целая ювелирная мастерская, оборудованная печами для обжига и плавления драгметаллов. Предполагаемый злоумышленник отказался отдавать ключи следователям, заявив, что давно их потерял, так что путь в кустарную мастерскую бойцам СОБРа пришлось прокладывать с помощью кувалд.
Стоимость изъятых камней оценили в 2,5 миллиона рублей. Их владельцу грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот природных драгоценных камней и металлов.
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