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8 мая 201910:45

В Шереметьеве из-за запаха гари отложили вылет SSJ-100

EPA

В аэропорту Шереметьево вылет Sukhoi Superjet 100 отложили на несколько часов из-за запаха гари на борту.

Инцидент произошел поздно вечером 7 мая, сообщает News.Ru. Самолет должен вылететь из Москвы в Ригу. Однако перед вылетом кто-то из пассажиров почувствовал запах гари и сообщил об этом сотрудникам авиакомпании "Аэрофлот".

К самолету подогнали пожарные машины, пассажиров вывели из салона. Специалисты обследовали лайнер, но ничего подозрительного не нашли. Спустя час пассажиры смогли вылететь. Однако, по другим данным, самолет был заменен на другой "Суперджет".

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", совершил аварийную посадку в Шереметьеве. При приземлении лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу, пробил бак с топливом и загорелся. Погиб 41 человек, 37 удалось спастись.

В конце апреля с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошли сразу два инцидента. 27 апреля лайнер, летевший в Волгоград, был вынужден вернуться из-за разгерметизации салона. За день до этого "Суперджет", следовавший в Москву из Риги, прервал полет из-за столкновения с птицей. Пострадавших в результате инцидентов не было.

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