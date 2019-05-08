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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 20 минут назад

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8 мая 201911:00

Кокорин и Мамаев доставлены в суд, заседание начнется в 14:00

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также другие участники дела о двух драках в центре Москвы доставлены в Пресненский суд, где им будет оглашен окончательный приговор.

Подсудимых привезли без большого количества вещей. Как сообщает "Спорт-Экспресс", у каждого из них по одному легкому рюкзаку, как и на предыдущих заседаниях. Александр Кокорин одет в спортивную форму.

Заседание начнется в 14:00 по московскому времени. Прокурор запросила для обвиняемых до полутора лет колонии. Адвокаты во время прений сторон настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы.

Окончательный приговор вынесет суд. При назначении меры наказания будет учтен срок содержания осужденных в следственном изоляторе.

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