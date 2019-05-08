Жозе Моуринью: это победа Клоппа, тренера, который никогда не ноет

Португальский специалист футбола Жозе Моуринью дал оценку успеху английского "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" (0:3, 4:0). Главным творцом победы экс-тренер "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" считает своего коллегу Юргена Клоппа.

Моуринью сказал про немецкого коуча "красных": "Это победа Клоппа, — цитирует португальца Чемпионат.Ru. – Он не похож на других тренеров из других чемпионатов, которые плачут из-за потери игроков, ноют, потому что играют слишком много матчей. Это вопрос менталитета".

"Ливерпуль" накануне вечером стал всего четвёртым клубом в истории главного евротурнира, который вышел победителем в двухматчевом противостоянии, проиграв в первой встрече с разницей в три и более мячей.