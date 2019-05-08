Больше всего тунеядцев живет в Москве

Москва не только самый большой и населенный город России. В ней еще и живет больше всего бездельников. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год. Сотрудники статистического ведомства насчитали, что 786 тысяч москвичей не желают работать. На втором месте жители Подмосковья — 596 тысяч человек, а на третьем — Дагестана. Здесь не желают работать 435 тысяч.

В пятерку регионов-лидеров по числу не выразивших желание работать россиян вошли также Краснодарский край с 429 тысячами отказников и Санкт-Петербург. В Северной столице не желают работать 365 тысяч человек, сообщает News.ru.

В России в 2018 году не захотели выйти на работу 11 миллионов 600 тысяч трудоспособных граждан. Справедливости ради стоит отметить, что годом ранее таких было 12 миллионов 200 тысяч. Это очень значительная величина, подчеркнул профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Щербаков.

Но статистика – это статистика: среди нежелающих работать – 5 миллионов 600 тысяч обучающихся на дневной форме в вузах и колледжах, которых бездельниками в традиционном понимании назвать нельзя. Еще 2 миллиона 100 тысяч составляют пенсионеры и 2 миллиона – ведущие домашнее хозяйство. Это нормальное явление. При этом 1 миллион 700 тысяч россиян имеют другие причины для нежелания работать. Например, эти люди могут иметь доходы, позволяющие им не обременять себя трудоустройством. В частности, это те, кто сдают квартиры. При этом сдача жилья в аренду приносит владельцам квартир такие деньги, которые они при нынешних ставках оплаты труда и своей компетенции не заработают.

С этой точки зрения Москва — это столица рантье в России. В российской столице немало предпочитающих получать доход от сдаваемого в аренду имущества.

"Называть их тунеядцами я бы не стал, — пояснил глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Если недвижимость перестанет приносить доход, они пойдут работать".

Живущих исключительно от сдачи в аренду имущества россиян сравнительно немного. Но этот доход позволяет не работать тем или иным членам семьи.

Большая доля не желающих работать трудоспособных граждан в Дагестане и Карачаево-Черкесии объясняется их занятием своим хозяйством: это уход в натуральное хозяйство в условиях низких ставок оплаты труда. Жители этих республик считают, что они заработают больше, выращивая какие-то продукты, чем пытаясь трудоустроиться на рынке дешевой рабочей силы и высокой доли безработицы и дефицита рабочих мест.

Меньше всего не заинтересованных в трудоустройстве — в Чукотском и Ненецком автономных округах. Там не желающих работать по 4 тысячи человек. Правда, эти два региона немногочисленны. За ними следуют Магаданская область — 5 тысяч человек, Еврейская автономная область — 14 тысяч, а также Ямало-Ненецкий автономный округ с 21 тысячью тунеядцев.

Сейчас в российской экономике занято порядка 75-76 миллионов человек вместе с безработными, число которых оценивается порядка 4 миллионов человек.

Это исследование логично рассматривать параллельно с анализом привлекательности работы в разных сферах. Ранее были опубликованы рынки труда с наибольшей текучестью кадров. Максимальная текучесть на рынке труда наблюдается в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания. Там работу меняет до 73,6 процента от списочного состава сотрудников.