Больше всего тунеядцев живет в Москве
Москва не только самый большой и населенный город России. В ней еще и живет больше всего бездельников. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год. Сотрудники статистического ведомства насчитали, что 786 тысяч москвичей не желают работать. На втором месте жители Подмосковья — 596 тысяч человек, а на третьем — Дагестана. Здесь не желают работать 435 тысяч.
В пятерку регионов-лидеров по числу не выразивших желание работать россиян вошли также Краснодарский край с 429 тысячами отказников и Санкт-Петербург. В Северной столице не желают работать 365 тысяч человек, сообщает News.ru.
В России в 2018 году не захотели выйти на работу 11 миллионов 600 тысяч трудоспособных граждан. Справедливости ради стоит отметить, что годом ранее таких было 12 миллионов 200 тысяч. Это очень значительная величина, подчеркнул профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Щербаков.
Но статистика – это статистика: среди нежелающих работать – 5 миллионов 600 тысяч обучающихся на дневной форме в вузах и колледжах, которых бездельниками в традиционном понимании назвать нельзя. Еще 2 миллиона 100 тысяч составляют пенсионеры и 2 миллиона – ведущие домашнее хозяйство. Это нормальное явление. При этом 1 миллион 700 тысяч россиян имеют другие причины для нежелания работать. Например, эти люди могут иметь доходы, позволяющие им не обременять себя трудоустройством. В частности, это те, кто сдают квартиры. При этом сдача жилья в аренду приносит владельцам квартир такие деньги, которые они при нынешних ставках оплаты труда и своей компетенции не заработают.
С этой точки зрения Москва — это столица рантье в России. В российской столице немало предпочитающих получать доход от сдаваемого в аренду имущества.
"Называть их тунеядцами я бы не стал, — пояснил глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Если недвижимость перестанет приносить доход, они пойдут работать".
Живущих исключительно от сдачи в аренду имущества россиян сравнительно немного. Но этот доход позволяет не работать тем или иным членам семьи.
Большая доля не желающих работать трудоспособных граждан в Дагестане и Карачаево-Черкесии объясняется их занятием своим хозяйством: это уход в натуральное хозяйство в условиях низких ставок оплаты труда. Жители этих республик считают, что они заработают больше, выращивая какие-то продукты, чем пытаясь трудоустроиться на рынке дешевой рабочей силы и высокой доли безработицы и дефицита рабочих мест.
Меньше всего не заинтересованных в трудоустройстве — в Чукотском и Ненецком автономных округах. Там не желающих работать по 4 тысячи человек. Правда, эти два региона немногочисленны. За ними следуют Магаданская область — 5 тысяч человек, Еврейская автономная область — 14 тысяч, а также Ямало-Ненецкий автономный округ с 21 тысячью тунеядцев.
Сейчас в российской экономике занято порядка 75-76 миллионов человек вместе с безработными, число которых оценивается порядка 4 миллионов человек.
Это исследование логично рассматривать параллельно с анализом привлекательности работы в разных сферах. Ранее были опубликованы рынки труда с наибольшей текучестью кадров. Максимальная текучесть на рынке труда наблюдается в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания. Там работу меняет до 73,6 процента от списочного состава сотрудников.
Сейчас
Президент примет участие в акции "Бессмертный полк"
Картина дня
-
Скончался композитор Евгений Крылатов
- Лавина на Алтае: выжить удалось только двум девушкам
- Коломойский советует оставить Авакова в правительстве
- Дым и неполадки: в Шереметьеве задержали два "Сухих"
- "Фейковый вопрос": Лавров разделяет мнение Трампа о CNN
Евровидение-2019
-
"Евровидение-2019" покажет телеканал "Россия"
- Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса
- Иван Бессонов объявит в эфире результаты "Евровидения-2019"
Самое читаемое
-
Последний спасшийся пассажир рассказал, что было на самом деле на борту горящего лайнера
- Переговоры пилотов пролили свет на катастрофу
- Известная актриса со скандалом уволилась из театра
- Андрей Мерзликин незаконно пересек границу Украины бегом через рапсовое поле
- Телеведущая дважды за день попала в ДТП и погибла
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения"
- Смерть Ирины Цывиной заказали в Америке?
- "Ну-ка, все вместе!": Новые голоса, жаркие споры и атмосфера праздника!
- Убийство любимого и кома дочери: трагедии известной актрисы
Вести.Экономика
-
Иран начинает выход из ядерной сделки
- Рынок акций США показал худшую динамику с начала года после угроз Трампа в отношении Китая
- Оружие Победы: лучшее легкое вооружение Великой Отечественной войны
- Последствия кризиса: какие проблемы пришли в Швецию спустя 10 лет
- После возобновления торговой войны с Китаем Трамп начнет атаку на ЕС
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Вот такой будет новая Lada 4x4
- 380-рублевые тарифы не спасли московские парковки
- Белорусский МАЗ подкинул конкурентов "Газелям" и "Транзитам"
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Названы главные минусы отказа от мяса
- Существование синдрома хронической усталости впервые доказано научно
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Катастрофа "Суперджета": следствие рассматривает несколько версий
- Консультация юриста и пара фотографий: новая схема квартирного рейдерства
- На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы
- В Кировской пойме в Строгине появилась нелегальная свалка
- Фальшивый атаман торговал должностями в МВД
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом