Новости Экономика

Все видео этой рубрики
8 мая 201911:58

Больше всего тунеядцев живет в Москве

Фото: Drew Coffman / Unsplash

Москва не только самый большой и населенный город России. В ней еще и живет больше всего бездельников. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год. Сотрудники статистического ведомства насчитали, что 786 тысяч москвичей не желают работать. На втором месте жители Подмосковья — 596 тысяч человек, а на третьем — Дагестана. Здесь не желают работать 435 тысяч.

В пятерку регионов-лидеров по числу не выразивших желание работать россиян вошли также Краснодарский край с 429 тысячами отказников и Санкт-Петербург. В Северной столице не желают работать 365 тысяч человек, сообщает News.ru.

В России в 2018 году не захотели выйти на работу 11 миллионов 600 тысяч трудоспособных граждан. Справедливости ради стоит отметить, что годом ранее таких было 12 миллионов 200 тысяч. Это очень значительная величина, подчеркнул профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Щербаков.

Но статистика – это статистика: среди нежелающих работать – 5 миллионов 600 тысяч обучающихся на дневной форме в вузах и колледжах, которых бездельниками в традиционном понимании назвать нельзя. Еще 2 миллиона 100 тысяч составляют пенсионеры и 2 миллиона – ведущие домашнее хозяйство. Это нормальное явление. При этом 1 миллион 700 тысяч россиян имеют другие причины для нежелания работать. Например, эти люди могут иметь доходы, позволяющие им не обременять себя трудоустройством. В частности, это те, кто сдают квартиры. При этом сдача жилья в аренду приносит владельцам квартир такие деньги, которые они при нынешних ставках оплаты труда и своей компетенции не заработают.

С этой точки зрения Москва — это столица рантье в России. В российской столице немало предпочитающих получать доход от сдаваемого в аренду имущества.

"Называть их тунеядцами я бы не стал, — пояснил глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Если недвижимость перестанет приносить доход, они пойдут работать".

Живущих исключительно от сдачи в аренду имущества россиян сравнительно немного. Но этот доход позволяет не работать тем или иным членам семьи.

Большая доля не желающих работать трудоспособных граждан в Дагестане и Карачаево-Черкесии объясняется их занятием своим хозяйством: это уход в натуральное хозяйство в условиях низких ставок оплаты труда. Жители этих республик считают, что они заработают больше, выращивая какие-то продукты, чем пытаясь трудоустроиться на рынке дешевой рабочей силы и высокой доли безработицы и дефицита рабочих мест.

Меньше всего не заинтересованных в трудоустройстве — в Чукотском и Ненецком автономных округах. Там не желающих работать по 4 тысячи человек. Правда, эти два региона немногочисленны. За ними следуют Магаданская область — 5 тысяч человек, Еврейская автономная область — 14 тысяч, а также Ямало-Ненецкий автономный округ с 21 тысячью тунеядцев.

Сейчас в российской экономике занято порядка 75-76 миллионов человек вместе с безработными, число которых оценивается порядка 4 миллионов человек.

Это исследование логично рассматривать параллельно с анализом привлекательности работы в разных сферах. Ранее были опубликованы рынки труда с наибольшей текучестью кадров. Максимальная текучесть на рынке труда наблюдается в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания. Там работу меняет до 73,6 процента от списочного состава сотрудников.

Сейчас

12:41

Президент примет участие в акции "Бессмертный полк"

12:28

Путин назначил нового главкома ВМФ и двух командующих флотами

12:12

Скончался композитор Евгений Крылатов

11:29

На Нагатинской набережной из Москвы-реки вытащили труп

10:31

В Шереметьеве из-за запаха гари отложили вылет SSJ-100

09:00

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

07:43

В Алтайском крае сошла лавина, погибли 7 туристов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скончался композитор Евгений Крылатов

Скончался композитор Евгений Крылатов

32 минуты назад
Путин назначил нового главкома ВМФ и двух командующих флотами

Путин назначил нового главкома ВМФ и двух командующих флотами

10 минут назад
Дым и неполадки: в Шереметьеве задержали два "Сухих", в Белгороде - один Bombardier

Дым и неполадки: в Шереметьеве задержали два "Сухих", в Белгороде - один Bombardier

30 минут назад
Лавина на Алтае: выжить удалось только двум девушкам

Лавина на Алтае: выжить удалось только двум девушкам

3 часа назад
Всю ночь перед Парадом Победы синоптики будут следить за фронтом

Всю ночь перед Парадом Победы синоптики будут следить за фронтом

42 минуты назад

Трансляции

13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана
15:00

Брифинг Марии Захаровой
15:00

Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

22 часа назад
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

1 час назад
Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

Suddeutsche Zeitung: дружба Германии и США разбита вдребезги

1 час назад
На Нагатинской набережной из Москвы-реки вытащили труп

На Нагатинской набережной из Москвы-реки вытащили труп

1 час назад
Ядерный демарш: Иран дал Европе 60 дней на переговоры

Ядерный демарш: Иран дал Европе 60 дней на переговоры

52 минуты назад
Кокорин и Мамаев доставлены в суд, заседание начнется в 14:00

Кокорин и Мамаев доставлены в суд, заседание начнется в 14:00

1 час назад
Коломойский нашел фундамент Украины: олигарх советует Зеленскому оставить Авакова

Коломойский нашел фундамент Украины: олигарх советует Зеленскому оставить Авакова

3 часа назад
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

2 часа назад
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

4 часа назад
День Победы начнется на "России" с большого кино

День Победы начнется на "России" с большого кино

06.05.2019 18:00
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
Турчанка подала в суд на врачей, перепутавших беременность с раком

Турчанка подала в суд на врачей, перепутавших беременность с раком

41 минута назад
"Герои Энвелла" появятся на Канале Disney

"Герои Энвелла" появятся на Канале Disney

51 минута назад
Больше всего тунеядцев живет в Москве

Больше всего тунеядцев живет в Москве

52 минуты назад
Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

Обновленный Mercedes-Benz GLC - комплектации и цены для России

1 час назад
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

1 час назад
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

2 часа назад
Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

Миллионы огней: где посмотреть салют в Москве

2 часа назад
На Сахалине прохожие поймали упавшего с четвертого этажа ребенка

На Сахалине прохожие поймали упавшего с четвертого этажа ребенка

2 часа назад
В России предложили привязать размер штрафа к зарплате нарушителя ПДД

В России предложили привязать размер штрафа к зарплате нарушителя ПДД

2 часа назад
Экс-чиновнику АТР Джимельстобу грозит новое судебное преследование

Экс-чиновнику АТР Джимельстобу грозит новое судебное преследование

3 часа назад
На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади найден мертвый полицейский

4 часа назад
На город Милдьюра в Австралии обрушилась сильнейшая за полвека песчаная буря

На город Милдьюра в Австралии обрушилась сильнейшая за полвека песчаная буря

4 часа назад
К отдыхающим в бассейн нырнул аллигатор. Видео

К отдыхающим в бассейн нырнул аллигатор. Видео

4 часа назад
Помпео раскрыл подробности своего внезапного визита в Ирак

Помпео раскрыл подробности своего внезапного визита в Ирак

5 часов назад
За сутки в России ликвидировано 250 лесных пожаров

За сутки в России ликвидировано 250 лесных пожаров

5 часов назад
Россельхознадзор запретил поставки молока низкого качества из Белоруссии

Россельхознадзор запретил поставки молока низкого качества из Белоруссии

5 часов назад
9 мая Парад Победы в Сирии начнется одновременно с московским

9 мая Парад Победы в Сирии начнется одновременно с московским

6 часов назад
Акция "Бессмертный полк" прошла во Вьетнаме, на Кипре, в Словакии и в Польше

Акция "Бессмертный полк" прошла во Вьетнаме, на Кипре, в Словакии и в Польше

6 часов назад
Тридцать залпов в трех десятках городов: 9 Мая в России прогремят салюты

Тридцать залпов в трех десятках городов: 9 Мая в России прогремят салюты

6 часов назад
В Японии автомобиль врезался в группу детей, 15 человек госпитализированы

В Японии автомобиль врезался в группу детей, 15 человек госпитализированы

6 часов назад
56-летний японец хотел убить юного принца Хисахито самодельным копьем из аниме

56-летний японец хотел убить юного принца Хисахито самодельным копьем из аниме

7 часов назад
Депутат Госдумы: украинские МиГ-29, оставшиеся в Крыму, дешевле сдать на металлолом

Депутат Госдумы: украинские МиГ-29, оставшиеся в Крыму, дешевле сдать на металлолом

7 часов назад
Google показала новую операционную систему Android Q

Google показала новую операционную систему Android Q

7 часов назад
Андрей Мерзликин: я незаконно пересек государственную границу Украины

Андрей Мерзликин: я незаконно пересек государственную границу Украины

8 часов назад
На востоке Афганистана погиб американский солдат

На востоке Афганистана погиб американский солдат

8 часов назад
В результате стрельбы в школе в Колорадо погиб один человек

В результате стрельбы в школе в Колорадо погиб один человек

9 часов назад
Актриса Самбурская со скандалом уволилась из Театра на Малой Бронной

Актриса Самбурская со скандалом уволилась из Театра на Малой Бронной

9 часов назад
Мать Максима Моисеева, погибшего бортпроводника SSJ-100, рассказала об отваге своего сына

Мать Максима Моисеева, погибшего бортпроводника SSJ-100, рассказала об отваге своего сына

9 часов назад
Вашингтон направит к берегам Венесуэлы корабль ВМС США

Вашингтон направит к берегам Венесуэлы корабль ВМС США

9 часов назад
Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

10 часов назад
Тренер "Ливерпуля" Клопп: не знаю, как ребята это сделали

Тренер "Ливерпуля" Клопп: не знаю, как ребята это сделали

11 часов назад
Подросток, захвативший заложников в магазине под Тулузой, задержан

Подросток, захвативший заложников в магазине под Тулузой, задержан

11 часов назад
На Сицилии можно купить дом за один евро

На Сицилии можно купить дом за один евро

11 часов назад
Генеральная репетиция парада Победы: новые участники и новинки техники

Генеральная репетиция парада Победы: новые участники и новинки техники

11 часов назад
День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

День Победы смотрите на праздничном информационном канале "России"

06.05.2019 17:10