Полутораметровая змея укусила американца в глаз на пороге дома

Житель американского штата Оклахома подвергся нападению змеи, когда приехал в гости к знакомым, — пресмыкающееся пряталось над входной дверью и укусило Джерела Хейвуда прямо в глаз, сообщает USA Today. Камера наблюдения зафиксировала момент атаки.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 6 мая, в Лотоне. На кадрах видно, что змея атаковала человека в тот момент, когда он открыл внешнюю дверь. Владелец дома быстро доставил Хевуда в больницу, где врачи обработали рану и с облегчением констатировали, что мужчине довелось повстречаться с неядовитым представителем отряда чешуйчатых.

"Со мной все в порядке, сижу на антибиотиках", — с усмешкой рассказал журналистам пострадавший.

Пока он и хозяин дома беседовали с врачами, сосед учинил расправу над полутораметровой змеей — для этого ей хватило обычного молотка. Тем не менее, владелец недвижимости, который, по собственному признанию, никогда раньше не встречал змей, намерен обработать территорию серной кислотой.

"Я слышал, им это не нравится", — заявил начинающий серпентолог.