Рафаэль Надаль о равных призовых: хотел бы избежать лицемерия

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль по ходу пресс-раута на турнире в Мадриде ответил на вопрос о равных призовых. Спортсмен считает, что шумиха вокруг этой проблемы большей частью возникает из-за заинтересованности отдельных представителей прессы в скандале.

"Мне хотелось бы избежать лицемерия и таких вопросов, — заявил теннисист. – Подчас журналистам не хочется принимать то, что я пытаюсь сказать в чистом виде и мое мнение искажается. Мне кажется, что я уже давал вполне корректные ответы, но иногда мои слова меняли. Поэтому я больше не буду ничего говорить".

"Конечно, у меня есть мама, сестра, мои самые любимые люди на свете. И, конечно, я сторонник равенства. Хочу, чтобы у женщин были равные возможности и права. Но в плане призовых речь идет о труде. В некоторых сферах женщины зарабатывают больше, в некоторых – мужчины", — говорит Надаль.

"По-моему, нужно смотреть на эту проблему не с точки зрения половой принадлежности, а с точки зрения качества труда, может быть даже способности продавать игру. А все остальное, простите меня, лицемерие, и я больше не хочу об этом говорить", — сказал Рафа.