Всю ночь перед Парадом Победы синоптики будут следить за фронтом

9 мая дождь не должен помешать Параду Победы на Красной площади, однако погодный прогноз на этот день очень сложный, сообщили в Гидрометцентре России.

"Синоптики спать не будут, бессонная ночь будет перед 9 мая. Будем следить за фронтальными разделами", — сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Решение об участии авиации в параде будет приниматься военными за 1-2 часа до вылета с учетом текущих условий, пояснил метеоролог.

Сегодня в столице небо затянуто тучами, идет дождь, возможна гроза с порывами ветра до 13-18 м/с.

"Ночью на 9 мая ситуация существенно не изменится. Тем не менее, улучшение погоды в первой половине дня — наиболее вероятный сценарий. Кратковременные дожди вероятны, но не интенсивные, слабые", — пояснил Вильфанд.

Большинство специалистов пока сходятся во мнении, что вероятность небольших осадков утром 9 мая составляет около 20-30%. Ближе к вечеру существует уже 50-процентная вероятность дождя, однако осадки будут короткими и локальными. Температура воздуха в городе будет совсем летняя — 24-26 градусов, что выше климатической нормы на 6-7 градусов.