Владимир лишился дотаций из областного бюджета

Владимир лишился дотаций из регионального бюджета. Известно, что предоставление субсидий городу приостановлено из-за то, что администрация не заключила соответствующее соглашение в срок до 1 марта текущего года, сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу "Белого дома".

На сегодняшний момент такие соглашения заключили с администрациями всех муниципалитетов региона. Совокупный объем предусмотренной для бюджета Владимира дотации в этом году составил более 113 миллионов рублей. Однако теперь сумма будет уменьшена на 10 процентов из-за нарушения.

"В мэрии областного центра отказались подписывать соглашение из-за одного из условий документа, требующего снижения дефицита городского бюджета до 5 процентов. Администрация посчитала это требование невыполнимым. К примеру, дефицит бюджета Владимира в прошлом году составил 7,8 процента", — прокомментировал глава управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.